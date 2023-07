お手軽価格で贈りやすい 《極上品》Rocky Mountain Featherbed☆ジャケット L ダウンベスト

数ある商品の中からシュエットの古道具倉庫を閲覧いただきまして誠にありがとうございます(*^o^*)

●商品名

ロッキーマウンテンフェザーベッドのダウンベストです☺︎

●ポイント

・無地柄

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入らないので、ご購入はお早めにどうぞ!

●特徴

70年代復刻モデル

内ポケット

レザー100%

ゆるダボ

●カラー

レッド(赤)

ベージュ(茶)

●サイズ

38(L相当)

(着丈68.1cm、身幅55.6cm、肩幅38.2cm)

●素材

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

皮革部分 レザー100%

中わた ダウン90% フェザー10%

●状態 中古

黒い汚れと内側に洗濯染みがあります。その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^。^)

デッドストック、新品商品以外は全てクリ-ニング済みです!

ヴィンテージ(ビンテージ)古着がお好きな方、是非どうぞ!

No.hr103

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロッキーマウンテンフェザーベッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

