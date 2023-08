【2022A/W新作★送料無料】 春夏用！フェラガモ　パンツ　ベビーピンク カジュアルパンツ

未使用のまま保管

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 新品、未使用

未使用のまま保管購入時は多分60000円ほどと思います一箇所だけ穴が空いてしまい、お安くにします。✴︎気になる点はご質問ください*注意事項商品の状態に関してはあくまでも主観になります個人の感じ方には違いがありますのでUSEDアイテムにご理解いただき購入よろしくお願いします★細かい事が気になる方神経質な方はご遠慮下さい☆小さなシミやほつれ、ニオイ等、見落としてしまうことがあります。ご理解くださいね。★常識のある値下げ交渉をお願いします。

