商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今年2回履き、スニーカークリーニング済み。状態はいいと思いますが、中古ご理解の上お求めください用途ハイキング特徴(環境への影響に懸念のある)PFCフリーの撥水加工レザーワーキンググループ(※) によるGOLD-rated認証済み防水ヌバックレザークイックレースフックトレイルで砂利が入るのを軽減するガセット付きタンカラー、メッシュ、靴紐にリサイクル・ポリエステルを使用足をドライに快適に保つために設計されたGORE-TEX ファブリクス50%大豆オイル由来のモールドプリウレタン素材のソックライナーフルコンプレッションのEVAミッドソールにより安定性とクッション性を確保かかとからつま先へのスムーズな足運びを可能にする拡張ヒールジオメトリーVibram™メガグリップラバーアウトソールでスムースな着地が可能カラー···レッドシーン···トレイルランニングシューズスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能···防水、gore-tex(ゴアテックス)

