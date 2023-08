参考価格304,700円

Bottega Veneta ボッテガヴェネタ コーティング コットンツイル ステンカラーコート トレンチコート ブラック サイズ46

ダニエルリーがデザインしていたボッテガヴェネタ 2021シーズンのステンカラーコート未使用品です。

とても高級な雰囲気のあるコーティングした艶っぽいブラック色のコットンをベースに、襟元のアイコンカラーのグリーン色のステッチがアクセントとなるお洒落なコートになります。

綺麗なシルエットでジャストで着ても、今時っぽく肩を落として着てもオシャレです。また、着脱可能なベルトのバックルはボッテガヴェネタとわかる三角デザインで秀逸です。

背中の隠れる部分に通気のための穴をデザインするなど機能的にも快適です。薄手の生地のため、インナーを工夫すれば夏以外のシーズン着用いただけます。

他にもボッテガなどのアイテムを出品しているので、是非以下をタップしてご覧ください!

購入は、本物のみ取扱うヨーロッパのファッションサイトにて購入しております。コピー商品を撲滅する側なので確実に本物です。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。

素材:コットン89%、ポリアミド11%

素人採寸:肩幅46.5、身幅55、袖丈69、着丈105センチ

※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います

未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。付属品は写真のタグになります。

#ボッテガヴェネタ #bottegaveneta #コート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

