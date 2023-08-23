正式的 HAMADA MASATOSHI × Tシャツ vol.4 SAPEur Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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【商品名】MASATOSHI HAMADA × SAPEur vol.4

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【商品状態】 新品・未使用品

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【購入場所】SAPEur HARAJUKU POP UP STORE

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・イタズラ防止の為、即お支払い可能な方のみのご理解の上、ご購入を宜しくお願いします。

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・すり替え防止などの理由により、返品交換はお断りしております。

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・新規の方は、入札前に必ず質問欄で購入意思を御伝え下さい。

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。【商品名】MASATOSHI HAMADA × SAPEur vol.4オフィシャルコラボレーション 2023浜田雅功 × サプール Tシャツオフィシャルコラボレーションにふさわしいフラッグシップデザインを落とし込んだ1枚。【商品状態】 新品・未使用品【カラー】BLACK【サイズ】Lサイズ【購入場所】SAPEur HARAJUKU POP UP STORE・イタズラ防止の為、即お支払い可能な方のみのご理解の上、ご購入を宜しくお願いします。・すり替え防止などの理由により、返品交換はお断りしております。・新規の方は、入札前に必ず質問欄で購入意思を御伝え下さい。#浜田雅功 #masatoshihamada #SAPEur #sapeur #Nextstopis #SAPEurKicks #basketball #streetball #UTILITY#makeyourown #ballislife #サプール #arigato#mindinarigato

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