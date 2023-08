ご覧いただきありがとうございます!

CONTAX コンタックス Carl Zeiss Vario-Sonnar 40-80mm F3.5 AEG T* for Y/Cマウントです。

マニュアルと絞り優先AEに対応。

見た目での特徴は、絞りリングの最小値が着色されておらず、文字が白色ということです。

※Y/C用マウントアダプター接続により、SONY α7 ミラーレス一眼などのデジタルカメラボディで撮影を楽しんでいただくこともできます。

コンタックスシステム初期のズームレンズにラインナップされていたズーム比2倍のバリオゾナーです。

ファインダーで見てもわかるほどだいぶ甘いレンズで、ピントの山もつかみずらいですが、それが味とも入れるレンズです。

写りは色のりもよく、安価に手に入るレンズですので、コストパフォーマンスに優れたレンズと言えます。

■商品ランク

目立った傷や汚れなし

■付属品

写真に写っている全ての商品が含まれます

光学

カビ無し

縁にクモリ

小チリ有

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)···18mm~70mm未満

焦点距離(テレ側)···70mm~100mm未満

開放F値···3.5~4.0未満

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド コンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

