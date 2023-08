ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の

ルックスオティカジャパン株式会社の正規販売店の新品・未使用・国内正規品となります。 並行輸入などは一切取り扱いはしていませんのでご安心ください。 木村拓哉氏が着用されているサングラスと同じものです。RB2140F-9015F人気のウエファーラー ウェリントン★Ray-Ban 調光サングラス RB2140F-901/5F EVOLVE (エヴォルブ)調光レンズは紫外線でクリアからライトグレイに変化します定価 28380円 税込 アジアンフィット■カラー ブラック(ツヤあり)■レンズカラー フォトクロミックグレー EVOLVE 調光 ※純正レンズです■可視光線透過率 34.53%■サイズ 52□22-150■フレーム全長 148mm 縦 47mm■付属品:純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書メガネ/サングラスの個人出品をしておりますご購入からお届けまでのスピードを徹底しております即購入、大歓迎です^_^ 可能な限り当日発送心掛けております!★値下げ、画像追加のご要望にはお応えかねます。申し訳ございません。★ご購入に関しましての注意点がプロフィールに記載してありますので、必ずおよみ頂くよう、宜しくお願いいたします。全てのご購入はプロフィール全文をお読み頂いた後のものとして把握いたしますのでご了承下さい。RayBanレイバンRB2140F-9015FRB2140F-901/5FEVOLVEエヴォルブ調光サングラスクリア色が変わるWAYFARERウェイファーラーASIAN FIT本物新品

