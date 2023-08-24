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100％本物 美品　K18 0.89ct 刻印あり　オパールリング　13号 リング

商品の説明

K18 0.89CT 刻印あり オパールリング 13号 3.0g
18KWGリング　18金ホワイトゴールドリング未使用　ショップチャンネル

【美品】ルビー ダイヤリング K18WG 9号　指輪　レディース

美品 ミキモト K18 真珠 パール約2.9‐4.1mm デザイン リング 指輪
使用数回
ブルー&ピンクサファイア pt.リング
小傷等ありますが、目立ったダメージはなく比較的綺麗な状態だと思います。
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画像にてご判断お願い致します
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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K18 0.89CT 刻印あり オパールリング 13号 3.0g 使用数回小傷等ありますが、目立ったダメージはなく比較的綺麗な状態だと思います。画像にてご判断お願い致します同梱発送可能静岡アクセサリーショップ購入中古品な為、完品をお求めの方神経質な方はご遠慮願います#K18#オパール#リング

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商品の状態目立った傷や汚れなし

100％本物 美品　K18 0.89ct 刻印あり　オパールリング　13号 リング

15分钟前

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