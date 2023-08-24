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K18 0.89CT 刻印あり オパールリング 13号 3.0g
18KWGリング 18金ホワイトゴールドリング未使用 ショップチャンネル
【美品】ルビー ダイヤリング K18WG 9号 指輪 レディース
美品 ミキモト K18 真珠 パール約2.9‐4.1mm デザイン リング 指輪
使用数回
ブルー&ピンクサファイア pt.リング
小傷等ありますが、目立ったダメージはなく比較的綺麗な状態だと思います。
ジンジャエール様専用 ダイヤモンドプラチナリング
画像にてご判断お願い致します
大粒 ルビー K18 Pt900 コンビ ダイヤモンド リング 指輪 11号
【TIFFANY】エルサペレッティ★Oリング
同梱発送可能
kaoru リング ローズ 貴重グリーンゴールド K１０ カオル
＊エメラルド＊ダイヤモンドリング＊Pt900＊
静岡
K18 上質 ダイヤモンド フラワー 側面 パヴェ エタニティ リング 花
アクセサリーショップ購入
フルエタニティー？ 950 リング
★ アガット k10 12号 リング ★
中古品な為、完品をお求めの方神経質な方はご遠慮願います
イアリング＆リング
E721 ジュエリーマキ K9 パール ルビー 真珠 9号 2.4g 指輪
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ハーフエタニティー 0.32 プラチナダイヤモンドリング ポンテベッキオ 6号
#オパール
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#リング
K18 0.5カラットハーフエタニティリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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K18 0.89CT 刻印あり オパールリング 13号 3.0g 使用数回小傷等ありますが、目立ったダメージはなく比較的綺麗な状態だと思います。画像にてご判断お願い致します同梱発送可能静岡アクセサリーショップ購入中古品な為、完品をお求めの方神経質な方はご遠慮願います#K18#オパール#リング
商品の情報
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目立った傷や汚れなし
100％本物 美品 K18 0.89ct 刻印あり オパールリング 13号 リング
375
15分钟前
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(税込) 送料込み
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リング
美品 K18 0.89ct 刻印あり オパールリング 13号
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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4deb8a954
1380
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100％本物 美品 K18 0.89ct 刻印あり オパールリング 13号 リング
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