ご覧頂きありがとうございます。

即日発送可能。

新品未開封品

GST-04

カラー:オリーブ

・生地に難燃性と撥水性に優れたブレイズシールドを使用

・煙突穴付き

素材

幕体:コットン85% ポリエステル15%(難燃加工、撥水加工)

サイズ

本体:幅420×奥行420×高さ280cm

重量:約9.95kg(テント本体約6.75kg)

テントの種類···ワンポールテント

最大収容人数···3 ~ 4人

BRAZE SHLELDは自己消火性に優れたミリタリーファブリックの難燃素材です。従来の難燃素材より5倍の強度が有り万が一接炎しても溶融することなく炭化し接炎の事故から守る事が出来ます。 国内の検査機関でも難燃生地としてクリアしています。

難燃加工を施していますが燃えない素材では御座いませんので、取り扱いには十分注意してご使用くださいませ。

難燃加工による独特なニオイが有りますが使用して行くうちに取れて行きます。不良では有りませんのでご理解頂きご使用下さい

よろしくお願いします。

GRIP SWANY

グリップスワニー

GSテント

GS TENT

オリーブ

ジェットブラック

GSマザーテント

GS MOTHERTENT

GSシェルター

GS SHELTER

GSタープ

GS TARP

GSポール130

GSウッドストーブ

GS WOOD STOVE

GS ロダン

GS RODAN

GS hangetsu

GS MIYABI

GS FIRE PIT

GS FIRE PLATE

GS FIRE GRILL

GSファイヤーピット

GSファイヤープレート

GSファイヤーグリル

38explore

アシモクラフツ

asimocrafts

サンゾー工務店

The Arth

LFE

ロックフィールドイクイップメント

LZW25

スノーピーク

アイアン工房

ワンティグリス

サーカスTC

チャムス

オレゴニアキャンパー

ロゴス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

