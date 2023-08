⬇️タップして商品一覧を見る⬇️

✅商品情報

ブランド:ダブルタップス WTAPS

色柄 :緑 グリーン カーキ

サイズ :5(XLサイズ相当)

状態 :美品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:74cm

身幅:60cm

肩幅:50cm

袖丈:27cm

✅注意事項

※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。

※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。

✅当店について

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!

◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

◎パーカー スウェット Tシャツ ポロシャツ シャツ ジャージ ジャケット アウター などの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリート スポーツ ゆるだぼ が好きな方にオススメです‼︎

⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️

管理番号2695-0946

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

