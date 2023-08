品物をご覧頂きありがとうございます^ ^

状態や配送等のご案内は下記に記載しております。

お手数ですがご購入の前に必ずご一読下さいませ。

【サイズ】

高さ:44センチ

幅 :38センチ

奥行:38センチ

【品物】

アルテックのスツールです。

アルヴァ・アアルトが1933年にデザインした スツール 60 。

【コンディション】

ごく軽度で小さな小傷が幾つかありますが、全体的に使用感が少なく概ね綺麗な状態です。

なお、新品ではございませんので上記以外にも通常使用における多少の使用感はあるものとお考え頂けますと幸いです。

【お引渡し方法】

下記2通りの中からお選び頂けます。

なお、配送の場合は着払いが出来ず発払いのみとなります。

品物の価格に送料を加算致しますので、ご購入頂く前にコメントにてお声掛け下さい。

①直接引渡し

神奈川県相模原市にて直接お渡し致します。

トラックも出入り可能な広い駐車スペースがあり、お車への積み込みはお手伝い致します。

②全国への配送(一部エリア外あり)

たのメル便(クロネコヤマト)を使用します。

こちらのサイズですと送料は2,400円です。

その他何かご不明な点があればお気軽にお問合せ下さいませ。

#ACTUS #IDEE #unico #無印良品 #カリモク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

品物をご覧頂きありがとうございます^ ^状態や配送等のご案内は下記に記載しております。 お手数ですがご購入の前に必ずご一読下さいませ。【サイズ】高さ:44センチ幅 :38センチ奥行:38センチ【品物】アルテックのスツールです。アルヴァ・アアルトが1933年にデザインした スツール 60 。アルテックを象徴するデザインのひとつです。スツールとして、サイドテーブルとして、ディスプレイ台として、あらゆる使い方ができる汎用性があります。 アルヴァ・アアルトが開発をしたフィンランド・バーチ材を直角に曲げる技術「L- レッグ」を応用した脚をもつシンプルで普遍的なデザイン。今もなお、世界中で愛され続けています。お探しの方はぜひ。【コンディション】ごく軽度で小さな小傷が幾つかありますが、全体的に使用感が少なく概ね綺麗な状態です。なお、新品ではございませんので上記以外にも通常使用における多少の使用感はあるものとお考え頂けますと幸いです。 【お引渡し方法】下記2通りの中からお選び頂けます。なお、配送の場合は着払いが出来ず発払いのみとなります。品物の価格に送料を加算致しますので、ご購入頂く前にコメントにてお声掛け下さい。①直接引渡し神奈川県相模原市にて直接お渡し致します。トラックも出入り可能な広い駐車スペースがあり、お車への積み込みはお手伝い致します。②全国への配送(一部エリア外あり)たのメル便(クロネコヤマト)を使用します。こちらのサイズですと送料は2,400円です。その他何かご不明な点があればお気軽にお問合せ下さいませ。#ACTUS #IDEE #unico #無印良品 #カリモク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

