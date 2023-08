お気に入りの 直筆サイン　チェキ　BE THE8 THE ミンハオ　トレカ SUN アイドル

Weverse Japan BE THE SUN 事後物販にて購入し自宅にて開封後、すぐにOPP袋にいれ硬質ケースに入れて保管しております。

2枚目のように最初から本人のものか指紋が裏に付いております。

大変貴重なものと思いますのでお値下げにはあまり答えられません。

配送について

OPP+硬質ケース+防水加工にて発送致します。

喫煙者、ペットなどはおりません。

らくらくメルカリ便にて発送予定

即購入⭕

☆コンビニ/ATM支払いについて☆

基本的に御遠慮ください。

事情がある場合に関しては必ずコメントにてお伝えください。

他の出品物と合わせての購入の場合、お値下げさせていただきます。

海外製品にご理解のある方のみご購入下さい

気になることがあればご購入前にお問い合わせをお願いします

素人保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。

SEVENTEEN セブチ

エスクプス スンチョル

ジョンハン

ジョシュア ジス

ジュン

ホシ

ウォヌ

ウジ

ミンハオ ディエイト ミョンホ

ミンギュ

ソクミン ドギョム DK

スングァン

ハンソル バーノン

ディノ

weverse

直筆サイン サイン チェキ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

