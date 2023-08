定価…¥31,000

ポロラルフローレン アロハシャツ フラガール フラダンス RRL

カラー...ブルー

3 A.PRESSE Over Dyeing Military Shirt

袖丈...長袖

専用商品 テンダーロイン PRINT FLANNEL SHIRT AS

柄・デザイン...チェック

エンポリオアルマーニ トップス

襟...レギュラーカラー

【激レア】ヴィンテージ感 シャツ 半袖 希少デザイン 刺繍 US古着 M

素材...麻75%綿25%

Supreme 2-tone corduroy zip up shirt 白/青

季節感...春, 夏, 秋

2016ss Mountain Research "REDHEAD(MOD.)"



Vintage 70’s チェック柄 ウエスタンシャツ

肩幅…43

アダムエロペ レザーシャツ ラムレザー シープスキン ブラック 黒

身幅…47

FreshService オーバーサイズレギュラーカラーシャツ

着丈…65

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カズユキクマガイアタッチメント 商品の状態 新品、未使用

定価…¥31,000カラー...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェック襟...レギュラーカラー素材...麻75%綿25%季節感...春, 夏, 秋肩幅…43身幅…47着丈…65

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カズユキクマガイアタッチメント 商品の状態 新品、未使用

nonnative TOURIST SHIRT S/S R/C TWILL BKUNITED TOKYO シャツ ブラウス ブロードオーバーシャツラルフローレン 開襟シャツ【まとめ買い】ネクタイシャツ 長袖シャツVersace silk baseball jersey