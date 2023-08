上質で快適 SF9 ロウン 1st Photo Book [MAN & BOY]ぬいぐるみ K-POP/アジア

☆ SF9 ROWOON 1st Photo Book [MAN & BOY]

ロウン単独の写真集2種

シリアルコードを抜いたため、開封済みです。

トレカ3種ずつはそのまま入っています。

☆ ファンミーティングのグッズのぬいぐるみ2種

* 表紙に初めから多少の傷やスレ、凹みがどのフォトブックにもあります。トレカも重なって入っていたりするので、初期傷がある事があります。

細かい事が気にならない方に。

カード類はそれぞれ写真集に挟み、防水してプチプチに包んだ後、ダンボールに入れてゆうゆうメルカリ便のゆうパックで発送予定です。

SF9 ROWOON ロウン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

