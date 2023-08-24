美品 美品　別売りチャーム付き　フラッター　小　ツートーンフラッター　サマンサベガ ハンドバッグ

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サマンサベガ ツートーンフラッター 別売りチャーム付き美品幅36.5cmマチ14cm(フリル込み)高さ23cm持ち手15cm(金具から)以前店舗で購入し2回ほど使用しましたが、使わないので出品します。・ツートーンカラー ピンク／白・別売りチャーム付き暗室保管をしており、内側にほとんど見えない汚れがございます。素人管理のためご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。#サマンサヴェガ#サマンサベガ#ツートーンフラッター#フラッター#推し活#オタ活#ヲタ活#ジャニーズ#量産

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