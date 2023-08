ご覧頂きありがとうございます ^^

大人気ブランド『THE NORTH FACE』が新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります❣️

しかも種類豊富です‼︎

#ダウンジャケット

#マウンテンパーカー

#パーカー

#パンツ等

品揃え超豊富です(>◡<)!!

しかも、中古品に抵抗のある人にも

機能性ダウン

新品未使用品をご用意しています

╰(*´︶`*)╯♡

ショップ紹介はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓

#もちもちshop

○THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス

ダウンジャケット

700フィル

フード取り外し可能

◯ size: メンズ M

着丈 67 cm

身幅 55 cm

肩幅 42 cm

袖丈 60 cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

THE NORTH FACEのヌプシ



◯ 色 : ブラック

◯ 状態: 【美品】

目立った傷、汚れはなく

コンディションは良好です。

まだまだお使いいただけます。

◯ 古着はすべてクリーニング済で、

一つ一つ大切に個包装しております。

また、当方はタバコは吸っておらず、

ペットも飼っておりません。

安心してお買い求めください。

◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。

○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

#ノースフェイス

#THE NORTH FACE

#ダウンジャケット

#美品

#700フィル

#キャンプ

#アウトドア

#もちもちshop

#もちもちダウン

192

ご覧頂きありがとうございます ^^ 大人気ブランド『THE NORTH FACE』が新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります❣️しかも種類豊富です‼︎#ダウンジャケット#マウンテンパーカー#パーカー#パンツ等品揃え超豊富です(>◡<)!!しかも、中古品に抵抗のある人にも新品未使用品をご用意しています╰(*´︶`*)╯♡ショップ紹介はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓#もちもちshop○THE NORTH FACE ザ ノースフェイス ダウンジャケット 700フィル フード取り外し可能 ◯ size: メンズ M着丈 67 cm 身幅 55 cm 肩幅 42 cm 袖丈 60 cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◯ 色 : ブラック◯ 状態: 【美品】 目立った傷、汚れはなく コンディションは良好です。 まだまだお使いいただけます。 ◯ 古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。 また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりません。 安心してお買い求めください。 ◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。#ノースフェイス#THE NORTH FACE#ダウンジャケット#美品#700フィル#キャンプ#アウトドア#もちもちshop#もちもちダウン192

