●ブランド

ラッセル

●製造年代

50s アメリカ製

●コメント

色が良いです。

サイズがでかいのなかなかないですね。

ダメージありますので、理解のある方、ヴィンテージに慣れている方のみ購入してください。

80s90sのTシャツを集めています。

他にも出品してますので覗いて見てください。

クラシックアウトドア、スポーツ、アニメ、ムービー、ミュージックなど

コレクションの為大幅な値引きは考えておりません。金額提示お願いします。

●表記サイズ

無し

●実寸サイズ

着丈60cm(襟元から裾)

身幅60cm(脇下から脇下)

肩幅55cm

袖丈54cm(肩から袖先)

●カラー

ネイビー

●素材

コットン

チャンピオン フルーツオブザルーム オニータジャージーズ ラルフローレン エルエルビーン エディバウアー パタゴニア 古着 バンド 映画 ムービー アート スーベニア マウンテンバイク ロードバイク レッドブル ロック シャーラタンズ ストロークス レディオヘッド オアシス ダブ フジロック ラッセルアスレチック テクノ 電気グルーヴ 石野卓球 ジェフミルズ アンダーワールド ケミカルブラザーズ ハウス シカゴハウス ダレンエマーソン コーチェラ 柴田ひかり ヴィンスエ リバースウィーブ 半袖 Tシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラッセルアスレティック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

