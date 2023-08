【商品名】

BALENCIAGA バレンシアガ スニーカー トリプルS



Nike Dunk High 1985 x Undercover / ナイキ ダンクハイ 1985 x アンダーカバー

【商品説明】

21年製のNikeとUndercoverによるコラボレーションモデルのDunk Highになります。

Color : Gym Red

Size : 27㎝ / US 9

Condition : Brand New (10/10)

【注意事項】

*コチラの商品は、Nike Japan Onlineで購入した100%本物ですので、本物ですか?の質問にはお答え致しません。

*製造工程でのほつれやキズ、接着剤のはみ出し等は返品の対象外となります。

*製造から時間の経過した商品の経年変化は、返品の対象外となります。

*すり替え防止の為いかなる理由でも、購入後の返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

