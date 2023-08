ご覧いただきありがとうございます♪

ももりんのママ様専用同梱3



#tomoのバッグ部屋

◆アイテム

CELINE セリーヌ

ショルダーバッグ ワンショルダーバッグ

ポシェット クロスボディ カバン 鞄

メッセンジャー ボディバッグ

マカダム柄 ブラゾン トリオンフ

ブランドロゴ ゴールド金具

OLD old オールド ビンテージ vintage

ヴィンテージ 通勤通学 レディース

斜めがけ 肩がけ ロック式

◆サイズ

たて:18㎝

よこ:21㎝

マチ:9㎝

ショルダーヒモ:94〜108㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

◆素材

レザー 革

PVC

◆カラー

ブラウン キャメル 茶色

◆仕様

内ポケット×1

◆状態

多少の使用感はございますが、

目立った汚れや破れ等はなく、

まだまだご使用いただけます。

※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。

※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。

◆詳細

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。 安心してお買い求めください。

◆お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、小物等は特段の表記がない限り付属致しません。

◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✅お取引について

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ

ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。

管理番号:982

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

