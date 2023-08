ジョンロブ プレステージライン 「チャペル」

ジョンロブの代名詞と呼べるダブルモンクストラップの中でも最高峰 最も美しいと言われるダブルモンクです

木型は8000番ラストを使用

軽くスクエアなノーズを持つプレーントゥは、プレステージラインに属する最高級のブラックカーフを惜しげもなく使用した逸品です。

驚く事にこのアッパーは、たった1枚の革で作られていて、革の取り分に恐ろしいほどの無駄があるという事実。

シームレスヒール、平行に配されたバックル、スクエアトゥそして包み込まれるような履き心地が特徴です。

カラーは色気と艶のあるBlack Museum Calf 得も言われぬ雰囲気は存在感抜群です

John Lobb/Chapel

Size: 6E

アウトソール28.6㎝(多少誤差有り)

Last : #8000

Leather : Museum Calf(きめ細かく非常に上質です )

シューツリー(外販品)をお付けします。

国内販売価格: 27万円〜30万円

着用回数少なく美品です。

製造段階の擦れ、使用に伴う傷・シワ等はありますが、かなり綺麗な状態です。

画像でご確認ください。

商品に問題があっても返品に応じかねますので、ご理解の上ご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

