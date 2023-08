【一部予約販売中】 GoPro HERO10 エクスプローラー・ギフトボックス　新品・未使用 ビデオカメラ

GoPro HERO10 エクスプローラー・ギフトボックス

新品・未使用です、買ったものの使用しないので出品いたしました

セット内容

・GoPro HERO10 Black

・64GB認定SDカード

・充電式バッテリー

・ギフトボックス

・大容量バック

・クリップマウント

・Shortyミニ延長ボール

HDMI端子数(新): 0

OUTDOOR FUNCTION: 防水・耐衝撃対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WITHOUT WIFI

color: GRAY

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

メモリカード対応種類: マイクロSDHC

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

防水ケース有

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 451〜550万画素

#WoodmanLabs

#GoPro

人気モデル...GoPro HERO 10

※コメント無し即購入OKです

※値下げ交渉・バラ売りは考えておりません

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 新品、未使用

