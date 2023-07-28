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【人気急上昇】 非売品】フェイ・ウォン 【希少 他 "プロモ・サンプラー WAVE "ASIAN K-POP/アジア

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【ただいまタイムセール中です】※期間限定出品予定です。ご覧頂きどうもありがとうございます。フェイ・ウォン 、 ヴィヴィアン・チョウ 、 プリシラ・チャン 、 シャーリー・クァン" ASIAN WAVE " プロモーション サンプラー 非売品 となります。フェイ・ウォンの大ヒットタイミングで、香港 、 台湾 のアーティストを中心に展開された" ASIAN WAVE "キャンペーン のプロモーション用　非売品 です。フェイ・ウォン 、 ヴィヴィアン・チョウ 、 プリシラ・チャン 、 シャーリー・クァン の各楽曲が2〜3曲ずつ、全17曲収録となります。内容は写真ご確認下さい。メルカリでの出品を見かけたことが無く、希少かと思います。自宅クローゼットにて保管していました。再生した記憶はなく、年代を考えると状態は良好かと思いますが、紙ジャケット外側部分にスレ箇所と紙ジャケット内側の白いページに紙の経年変化による薄い微妙なヨゴレ箇所があります。写真ご確認の上、ご購入下さい。メルカリのルール通り、コメントやり取り中でも、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承ください。他 ASIA 関連アイテムも出品しておりますので、おまとめ買いの場合はご購入前にコメントからご連絡下さい。#ASIA_WFFM当方宅にはペット、喫煙者はおりません。#フェイ・ウォン #フェイウォン#王菲#Faye Wong#フェイ・ウォン#ヴィヴィアン・チョウ #ヴィヴィアンチョウ#周慧敏#プリシラ・チャン#陳慧嫻#シャーリー・クァン#香港#ASIA#ASIANWAVE#プロモーション#非売品

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【人気急上昇】 非売品】フェイ・ウォン 【希少 他 "プロモ・サンプラー WAVE "ASIAN K-POP/アジア

17分钟前

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