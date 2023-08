【人気急上昇】 非売品】フェイ・ウォン 【希少 他 "プロモ・サンプラー WAVE "ASIAN K-POP/アジア

【ただいまタイムセール中です】

※期間限定出品予定です。

ご覧頂きどうもありがとうございます。

フェイ・ウォン 、 ヴィヴィアン・チョウ 、

プリシラ・チャン 、 シャーリー・クァン

" ASIAN WAVE " プロモーション サンプラー 非売品

となります。

フェイ・ウォンの大ヒットタイミングで、香港 、 台湾 の

アーティストを中心に展開された" ASIAN WAVE "キャンペーン のプロモーション用 非売品 です。

フェイ・ウォン 、 ヴィヴィアン・チョウ 、

プリシラ・チャン 、 シャーリー・クァン の各楽曲が2〜3曲ずつ、全17曲収録となります。

内容は写真ご確認下さい。

メルカリでの出品を見かけたことが無く、希少かと思います。

自宅クローゼットにて保管していました。

再生した記憶はなく、年代を考えると状態は良好かと思いますが、紙ジャケット外側部分にスレ箇所と紙ジャケット内側の白いページに紙の経年変化による薄い微妙なヨゴレ箇所があります。写真ご確認の上、ご購入下さい。

メルカリのルール通り、コメントやり取り中でも、先に購入された方を優先させて頂きますので、ご了承ください。

他 ASIA 関連アイテムも出品しておりますので、おまとめ買いの場合はご購入前にコメントからご連絡下さい。

#ASIA_WFFM

当方宅にはペット、喫煙者はおりません。

#フェイ・ウォン

#フェイウォン

#王菲

#Faye Wong

#フェイ・ウォン

#ヴィヴィアン・チョウ

#ヴィヴィアンチョウ

#周慧敏

#プリシラ・チャン

#陳慧嫻

#シャーリー・クァン

#香港

#ASIA

#ASIANWAVE

#プロモーション

#非売品

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

