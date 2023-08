即購入大歓迎!!

challenger チャレンジャー キャップ

プロフィールを必ずお読みの上、ご購入をお願いします!

◆商品説明

プラダのキャップ

GUCCIのキャップです!

マジックテープでサイズ調整可能です!

◆サイズ(平置き採寸)

XL60サイズ表記

◆素材

画像でご確認ください

◆状態

綺麗な状態です!

※あくまでUSED品となりますので小さな汚れがある場合がございます、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m

ご不明点がございましたら、気軽にコメントしてくださいね!

2430197

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

