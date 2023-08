【冬バーゲン★】 ＊COACH＊未使用オールドコーチ ショルダーバッグ キャンティーン 丸型 ショルダーバッグ

【未使用】コーチショルダーバッグ

オールドコーチのころんとした丸い形がかわいいショルダーバッグです。

野球のグローブにも使われるグラブタンレザーという本革を使用しており、丈夫で使い込むほどに柔らかくなります。

上品なベージュカラーのオールドコーチは、どんなファッションによく映えますよ!

大切に、保管していました。

◇ブランド

COACH オールドコーチ

◇カラー

ベージュ

◇サイズ

縦--約15.5cm

横--約18cm

マチ--約6.5cm

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

#コーチ

#ショルダーバッグ

#未使用バッグ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

