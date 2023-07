2022新入荷 Carharrt WIP x Salomon Shelter CSWP 29cm スニーカー

Carhartt WIP x Salomon Shelter CSWP

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Carhartt WIP x Salomon Shelter CSWPです。定価24200円(税込)暖かく履けて、履き心地も良いのでかなり使えます。色:ネイビー系、サイズ:29cm状態:3回履きました。画像のように左足内側ソール付近にいつの間にか薄いシミのようなものがあります。その他は、若干の使用感はありますが、全体的に良好です。画像を参考の上、ご検討よろしくお願いいたします。USEDなので完璧を求める方、少しでも使用感が気になりそうな方はご遠慮下さい。出品前に汚れ等きちんとチェックしていますが、素人なので100%完璧ではありませんので予めご了承下さい。

