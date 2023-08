STILL BY HANDのウールスラックス。

カラーはモカ、3サイズ展開のSサイズ相当(size44)。

今年2月末店舗にて購入、新品未使用タグ付き、試着のみ美品。

薄手の上質なウール生地、所謂サマーウールの類でオールシーズン着可。

個人保管の為若干シワ寄りがありますが、アイロンで簡単に整います。

Wool 98% / Polyurethane 2%(表地)

Polyester 100%(裏地)

Mocha

SIZE 44

ウエスト78.0cm、股上31.0cm、

股下68.0cm、渡り幅35.0cm、裾幅24.0cm

Made in Japan

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スティルバイハンド 商品の状態 新品、未使用

