■Momose MST1-STD/NJ STRATOCASTER 美品 ストラトキャスター ストラト フィエスタレッド Fiesta Red 限定色 レアカラー 国産

・マダガスカルローズウッド スラブ貼り MomoseオリジナルTWANG60 ST 百瀬 モモセ Bacchus バッカス Deviser ディバイザー

Body(Top) Alder 2P

Neck Maple

Fingerboard Madagascar Rosewood

Nut Oiled Bone

Bridge GOTOH/GE108TS C

Machineheads GOTOH/SD91-05M MG N

Pickup TWANG60 ST

Width at Nut 42.0mm

Finish TOP LACQUER

送料込み

・通電動作確認済み

・ネック、ストレート

・ロッド余裕あり

・フレットほぼ残ってます

Stratocaster ストラトキャスター ストラト ST Telecaster TL テレキャスター テレキャス Jazzmaster ジャズマスター Jaguar ジャガー Mustang ムスタング revival ジャパビン ジャパンビンテ…

