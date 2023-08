★プロフ必読★お願いいたします。

ご覧いただきありがとうございます。

☆色 オレンジ

21,000円

とてもきれいなオレンジで、レースも綺麗なサンバイザです。一目惚れで購入。なかなか使う機会がないので出品いたします。

☆お気に召された方、よろしくお願いいたします。

☆ツバ11.5㎝

☆発送は、平日の都合のつく時になります。土曜、日曜、祝日は発送しておりません。

★複数購入されるかた、リピーター様は、お気持ちですがお値下げいたします。コメントくださいませ^ ^

大幅なお値下げは致しておりませんのでよろしくお願いいたします。

☆わからないことは、コメントしてください^_^くわかる範囲で、詳しくお伝えいたします。

【トラブル防止のため、プロフ必ず読んでください。】

☆買い物が好きで色々買いすぎました。新品、未使用、1.2回使用など、状態が良いものが多いです。

使用感あるものは、そのように書きますのでよろしくお願い致します(╹◡╹)

アナイ、トゥモローランド、ドルガバ、エフデ、セオリー、ハロッズ、 でぷれ、M プルミエ、ルネ、フォクシー、ノエラ リリーブラウン リエンダ セルフォード マイストラーダ ジャスグリッティー スナイデル 好きな方にも

☆自宅保管、素人検品、素人採寸のためご理解ある方宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

♯カシラ

♯アシーナニューヨーク

♯女優帽

♯ハット

♯麦わら帽子

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 新品、未使用

