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最終決算 リーボック reebok LX engineered 27.5cm 2200 スニーカー

商品の説明

「Reebok x ENGINEERED GARMENTS」
★最終値下げ★美品 New Balance M991 ANI
NYを拠点とするブランド「ENGINEERED GARMENTS」とのコラボレーション
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「LX2200」
エアジョーダン1 ミッド ユニバーシティゴールド

AIR JORDAN1 MID PARIS
今回のモデルは、1985年に発売されたリーボックのアーカイブモデルLX8500に現代のトレンドを落とし込んだLX2200。
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このモデルは、ベーシックなアースカラーの3色展開。
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アシンメトリーな素材の組み合わせや配色等、ENGINEERED GARMENTSならではのデザインディテールが刻まれたモデルに仕上がっている。
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カラー：ブラック
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サイズ：27.5cm
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定価：17,600円
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国内正規代理店にて購入しました。
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箱付き未使用新品です。

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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドエンジニアードガーメンツ
商品の状態新品、未使用

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「Reebok x ENGINEERED GARMENTS」NYを拠点とするブランド「ENGINEERED GARMENTS」とのコラボレーション「LX2200」今回のモデルは、1985年に発売されたリーボックのアーカイブモデルLX8500に現代のトレンドを落とし込んだLX2200。このモデルは、ベーシックなアースカラーの3色展開。アシンメトリーな素材の組み合わせや配色等、ENGINEERED GARMENTSならではのデザインディテールが刻まれたモデルに仕上がっている。カラー：ブラックサイズ：27.5cm定価：17,600円国内正規代理店にて購入しました。箱付き未使用新品です。

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドエンジニアードガーメンツ
商品の状態新品、未使用

最終決算 リーボック reebok LX engineered 27.5cm 2200 スニーカー

34分钟前

最終決算 リーボック reebok LX engineered 27.5cm 2200 スニーカー

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