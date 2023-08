お見舞い ゲームボーイアドバンス 本体 IPS液晶 Funnyplaying製バッテリー 携帯用ゲーム本体

★TT様オーダー品

ご覧いただきありがとうございます。

※他のGBAカスタム品はこちら→ #こぐぱんだGBA

◼️商品

ゲームボーイアドバンス 本体 IPS液晶カスタム品

<カスタム内容>

・IPS液晶(Funnyplaying製v2)

・シェル:クリアレッド(Funnyplaying)

・ボタン:ブラック(Retrosix)

・USBバッテリー(カバー込)

◼️カスタム詳細

・USB type-C接続で充電可能なバッテリーを搭載。

・IPS液晶カスタム化においても10時間以上(※ 公式情報で約14時間)の連続稼働が可能となります。

・乾電池の買い替え・交換の手間から解放され快適に楽しめます。

<基本カスタム>

・バックライト付き高画質IPS液晶ディスプレイ

・3.2インチ 広視野角178°

・本体起動後、輝度を調整可能

・SELECT+L →明るさダウン

・SELECT+R →明るさアップ

・中古の純正基盤を清掃、各接点の洗浄。

・外装、液晶、ボタンを互換性のある新品に交換。

・必要に応じて電源スイッチやスピーカー、ボリューム、電池接触金属を互換品に交換。

・カスタム後動作確認内容:

本体起動、ソフト読込、音量調整、各ボタン操作、イヤホン、通信ケーブル

◼️対応オプション

・HDMI出力:6500円

・可変式クロックアップ

①4段階:MAX1.75倍:6500円

②2段階:1.5倍:5000円

・サウンドアンプ(Retrosix):2500円

・サウンドアンプ+ノイズ除去+スピーカー交換:4000円

・ボタンLED化(Retrosix):2500円

・電源ランプカラー変更(青/緑/橙/紫/赤/黄/桃/白):1000円

・LRクリック感アップ:1200円

・収納ポーチ(Retrosix):1300円

・ディスプレイ用台座:1500円

・外装交換(シェル・ボタンの色指定):都度ご相談

◼️補足事項:

・ガラススクリーン保護のため、フィルム装着のまま撮影しております。お届け後に剥がしてご使用ください。

・値下げ交渉、免責事項、返品ルールはプロフィールに記載しております。

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 未使用に近い

