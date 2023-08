リチウムフェム 本革スエード ダブル ライダースジャケットになります。XXS

パテントフェイクレザーコート週末価格



Hong ngo kb629様 ヴィンテージ margiela マルジェラ

妻の所有していたものですが一度使用しましたがサイズアウトとなり出品となりました。

極美品【組曲】春にピッタリ❣️羊革ライダースジャケット



ジャンポールゴルチエ 01AW ヴィンテージ加工 レザーテーラードジャケット

9枚目に記載していますが肉眼では分かりにくいのですが2ミリ程のキズがあります。

限定品 シャネル クロコ調 エコレザー ジャケット S コットン ブラック 黒

指摘されなければ分からない程度ですが気になる方はお控えください。

176,000円新品【カールドノヒュー】羊革ノーカラージャケット ブルゾン XS



【良品】ポールスミス レディース レザージャケット 赤 ダブルボタン 裏地 バラ

モードからきれいめカジュアルスタイルまで幅広く対応可能です。

新品 iNtimiteアンティミテ レザージャケット アウター



☆最高級ファー☆ロリッティ ロングレザージャケット 軽量&高耐久&通気性

ジップはイタリア製ラッカーニ。

Ted Baker サイズ2 紺色



超美品 125万 シャネル いい女のカーフレザー ジャケット/コート別売

スエードのライダースはかなり希少かと思います。

90's 古着 hysteric glamour パッチワークレザージャケット

人と被りたくない方にはオススメの商品です。

【新品】URBAN RESARCH ラムレザージャケット



極美品 COACH コーチ ラムレザージャケット ライダース 本革

サイズさえ合えばユニセックスでもご使用いただけます。

美品 Theory シングル レザージャケット ライダース 本革 ブラック 黒



レディース レザー ジャケット ブラック 本革 アメリカ ライダースジャケット

この機会にいかがですか。

シシのシングルライダースジャケット



J6011 美品 スローブイエナ ラムレザー ライダースジャケット 黒 38

ジャケットと写っているTシャツ、デニムは売り物ではありませんのでご了承ください。

希少!PAS DE FILLE レザーコート ライダース ジャケット 高級 羊革



ヴィンテージレザージャケット アメリカ買付

#リチウムフェム

ルイヴィトン louisvuitton ジャケット ライダース スタジャン

#リチウムオム

Dondup レザージャケット ライダーズジャケット

#リチウムレザー

COMME des GARCONS 22SS短冊フェイクレザーコート

#リチウムライダース

【美品】リチウムフェム LITHIUM FEMME ライダースジャケット 40

#ライダースジャケット

N.HOOLYWOOD for AMERI FAKE LEATHER

#ダブルライダースジャケット

Liwea Futura かっこいい女性に★羊革 高級ブラックラムレザーコート

#レザージャケット

★新品未使用★リアルファー付き レザージャケット 羊革 本革

#スエードジャケット

《美品》定価18万 ジョルジオブラット ラムレザー ジャケット



CAPRICHO ラムレザージャケット 革ジャン 羊革 レディース サイズ40

【サイズ】40 (XXS)

ADAM ET ROPE アダムエロペ ライダース ジャケット ジャケット

·平置き採寸

ノースビーチ 70s レザーシャツ レザージャケット クラフトレザー

身幅 約44㎝

COACH コーチ レザースタジャン ブラック レキシー

着丈 約52㎝

リアル REAL ムートンコート ジャケット 羊革 本革 ラムレザー 焦げ茶

肩幅 約39㎝

パテントフェイクレザーコート週末価格

袖丈 58㎝

Hong ngo kb629様 ヴィンテージ margiela マルジェラ

メーカーサイズ

極美品【組曲】春にピッタリ❣️羊革ライダースジャケット



ジャンポールゴルチエ 01AW ヴィンテージ加工 レザーテーラードジャケット

【商品の状態】

限定品 シャネル クロコ調 エコレザー ジャケット S コットン ブラック 黒

購入後一度だけの使用ですので9枚目の写真でお伝えした以外は内外装共に綺麗な状態かと思います。

176,000円新品【カールドノヒュー】羊革ノーカラージャケット ブルゾン XS



【良品】ポールスミス レディース レザージャケット 赤 ダブルボタン 裏地 バラ

状態に関しては個人的な主観もあるかと思います。写真を参考にご判断下さい。

新品 iNtimiteアンティミテ レザージャケット アウター



☆最高級ファー☆ロリッティ ロングレザージャケット 軽量&高耐久&通気性

あくまでも古着になりますので古着にご理解の無い方、神経質な方はお控え下さい。

Ted Baker サイズ2 紺色



超美品 125万 シャネル いい女のカーフレザー ジャケット/コート別売

【カラーについての補足】

90's 古着 hysteric glamour パッチワークレザージャケット

光の加減や使用されているスマホ等のメーカーの画素数により実際と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。

【新品】URBAN RESARCH ラムレザージャケット



極美品 COACH コーチ ラムレザージャケット ライダース 本革

◆返品はお互いにトラブル等に繋がる事もありますのでNGでお願い致します。

美品 Theory シングル レザージャケット ライダース 本革 ブラック 黒



レディース レザー ジャケット ブラック 本革 アメリカ ライダースジャケット

慎重にお考えの上でのご決断をお願い致します。

シシのシングルライダースジャケット



J6011 美品 スローブイエナ ラムレザー ライダースジャケット 黒 38

【その他】

希少!PAS DE FILLE レザーコート ライダース ジャケット 高級 羊革

発送時コンパクトに発送したいため商品を小さくたたませていただきます。

ヴィンテージレザージャケット アメリカ買付

シワ等出来ないよう気を付けますがどうしてもできてしまいます。

ルイヴィトン louisvuitton ジャケット ライダース スタジャン

ご了承下さい。

Dondup レザージャケット ライダーズジャケット



COMME des GARCONS 22SS短冊フェイクレザーコート

◆ペットはいません。非喫煙者です。

【美品】リチウムフェム LITHIUM FEMME ライダースジャケット 40



N.HOOLYWOOD for AMERI FAKE LEATHER

◆着用画像はお断りしています。

Liwea Futura かっこいい女性に★羊革 高級ブラックラムレザーコート



★新品未使用★リアルファー付き レザージャケット 羊革 本革

◆ご購入前にプロフィール欄をご確認下さい。

《美品》定価18万 ジョルジオブラット ラムレザー ジャケット



CAPRICHO ラムレザージャケット 革ジャン 羊革 レディース サイズ40

【発送についつて】

ADAM ET ROPE アダムエロペ ライダース ジャケット ジャケット

局留め、営業所留めはトラブル防止のため行いません。

ノースビーチ 70s レザーシャツ レザージャケット クラフトレザー

ご了承ください。

COACH コーチ レザースタジャン ブラック レキシー



リアル REAL ムートンコート ジャケット 羊革 本革 ラムレザー 焦げ茶

最後までご覧頂きありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド リチウムフェム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リチウムフェム 本革スエード ダブル ライダースジャケットになります。XXS妻の所有していたものですが一度使用しましたがサイズアウトとなり出品となりました。9枚目に記載していますが肉眼では分かりにくいのですが2ミリ程のキズがあります。指摘されなければ分からない程度ですが気になる方はお控えください。モードからきれいめカジュアルスタイルまで幅広く対応可能です。ジップはイタリア製ラッカーニ。スエードのライダースはかなり希少かと思います。人と被りたくない方にはオススメの商品です。サイズさえ合えばユニセックスでもご使用いただけます。この機会にいかがですか。ジャケットと写っているTシャツ、デニムは売り物ではありませんのでご了承ください。#リチウムフェム#リチウムオム#リチウムレザー#リチウムライダース#ライダースジャケット#ダブルライダースジャケット#レザージャケット#スエードジャケット【サイズ】40 (XXS)·平置き採寸身幅 約44㎝着丈 約52㎝肩幅 約39㎝袖丈 58㎝メーカーサイズ【商品の状態】購入後一度だけの使用ですので9枚目の写真でお伝えした以外は内外装共に綺麗な状態かと思います。状態に関しては個人的な主観もあるかと思います。写真を参考にご判断下さい。あくまでも古着になりますので古着にご理解の無い方、神経質な方はお控え下さい。【カラーについての補足】光の加減や使用されているスマホ等のメーカーの画素数により実際と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。◆返品はお互いにトラブル等に繋がる事もありますのでNGでお願い致します。慎重にお考えの上でのご決断をお願い致します。【その他】発送時コンパクトに発送したいため商品を小さくたたませていただきます。シワ等出来ないよう気を付けますがどうしてもできてしまいます。ご了承下さい。◆ペットはいません。非喫煙者です。◆着用画像はお断りしています。◆ご購入前にプロフィール欄をご確認下さい。【発送についつて】局留め、営業所留めはトラブル防止のため行いません。ご了承ください。最後までご覧頂きありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド リチウムフェム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パテントフェイクレザーコート週末価格Hong ngo kb629様 ヴィンテージ margiela マルジェラ極美品【組曲】春にピッタリ❣️羊革ライダースジャケットジャンポールゴルチエ 01AW ヴィンテージ加工 レザーテーラードジャケット限定品 シャネル クロコ調 エコレザー ジャケット S コットン ブラック 黒176,000円新品【カールドノヒュー】羊革ノーカラージャケット ブルゾン XS【良品】ポールスミス レディース レザージャケット 赤 ダブルボタン 裏地 バラ新品 iNtimiteアンティミテ レザージャケット アウター☆最高級ファー☆ロリッティ ロングレザージャケット 軽量&高耐久&通気性Ted Baker サイズ2 紺色