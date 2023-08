「ジェームス ディーン~理由なき反抗より~」

ブラマンク銅版画、サインあり



動物図版 アンティーク版画 19世紀半ば イギリス 銅版画 額縁

■オフセットリトグラフプリント

天野喜孝 Castle in the sky 会場限定商品 キャンバスアート

6枚セット

大山忠作 鶴 木版画 共シール 額装文化勲章日展会長



絵画 ジクレー版画 額装品

■デザイナー

岡田錬石の版画

アンディ・ウォーホル

作者【宇都宮】木版画 聖徳太子17条の中の14条 17 / 100 額装CV

■年代

本物保証 初摺 川瀬巴水〈春の夕・上野東照宮〉昭和23年作 木版画 6ミリ印

1990

ウォーホル「ジェームス ディーン」ANDY WARHOL 検シルクスクリーン

■生産国

クラーベ・ギヤマン・田淵安一・ディアズ/版画4点/Seiko Epson

ドイツ

【専用】ベルナール・ビュッフェ「村への道」

■サイズ

【特価】ジョン・アル・ホーグ 『グレイト・セレナーデ』ED 006/250

40 x 31cm

笠松紫浪 東京大学赤門



ホビット様専用



マックナイト シルクスクリーン

1、2、10実際の作品写真です。

木口木版 永畑風人 「Guitar Moon」64/70 木版画

それ以外は紹介写真になります。

平凡・陳淑芬(ピンファン&チェン・シュウフェン) 直筆サイン アールビバン



【最終値下げ】美品 藤田嗣治「バルコニーの猫と少女」リトグラフ 版上サイン有

ご希望の価格があればお気軽にコメントをください。

マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 133/300



棟方志功 版画 彼岸会の柵

非常に珍しいウォーホル財団のスタンプのあるオフィシャルのリトグラフです。人気の高いデザインで海外では6枚セットで70万円位で、e-bayではセット売りはほとんどなくばら売りで16万円位で取引されています。今後も価値の上がる作品だと思います。6枚セットで額装されると良いと思います。

ブラマンク銅版画、サインあり



動物図版 アンティーク版画 19世紀半ば イギリス 銅版画 額縁



天野喜孝 Castle in the sky 会場限定商品 キャンバスアート

1

大山忠作 鶴 木版画 共シール 額装文化勲章日展会長

出品者に落ち度がない場合のキャンセルはお断りしています。

絵画 ジクレー版画 額装品

2

岡田錬石の版画

落札したもの勝ちとさせて頂いております。

作者【宇都宮】木版画 聖徳太子17条の中の14条 17 / 100 額装CV

3

本物保証 初摺 川瀬巴水〈春の夕・上野東照宮〉昭和23年作 木版画 6ミリ印

品物は自宅保管品です。

ウォーホル「ジェームス ディーン」ANDY WARHOL 検シルクスクリーン

4

クラーベ・ギヤマン・田淵安一・ディアズ/版画4点/Seiko Epson

梱包には再利用品を使わせていただく事があります。

【専用】ベルナール・ビュッフェ「村への道」

5

【特価】ジョン・アル・ホーグ 『グレイト・セレナーデ』ED 006/250

作品を紙で包みビニールを被せて、段ボールに挟み発送いたします。

笠松紫浪 東京大学赤門

6

ホビット様専用

配送中の事故には対応できません。

マックナイト シルクスクリーン

7

木口木版 永畑風人 「Guitar Moon」64/70 木版画

ご覧の端末により見え方が違う事が考えられます。

平凡・陳淑芬(ピンファン&チェン・シュウフェン) 直筆サイン アールビバン

そのためご想像の色と差異があることがあります。

【最終値下げ】美品 藤田嗣治「バルコニーの猫と少女」リトグラフ 版上サイン有

8

マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 133/300

作品は30年以上前のもののため劣化しています。シミやシワがある可能性もあります。念のため全体的に状態が悪いにしております。ご了承ください。

棟方志功 版画 彼岸会の柵



ブラマンク銅版画、サインあり



動物図版 アンティーク版画 19世紀半ば イギリス 銅版画 額縁

※評価がない、1つでも「悪い」がある方の入札は購入者都合による理由で取引をキャンセルさせて頂きます。本人確認前も同様です。トラブル防止のためご了承ください。お手数おかけしますが、どうしても欲しい場合はコメント欄で確認をお願いいたします。気持ちの良いお取引を!

天野喜孝 Castle in the sky 会場限定商品 キャンバスアート



大山忠作 鶴 木版画 共シール 額装文化勲章日展会長



絵画 ジクレー版画 額装品

すり替え防止の為、出品商品を事前に細かく撮影しておきます。仮に返品要求があった場合は相違点を明確に提示し、証拠として提示いたします。

岡田錬石の版画



作者【宇都宮】木版画 聖徳太子17条の中の14条 17 / 100 額装CV

#andywarhol

本物保証 初摺 川瀬巴水〈春の夕・上野東照宮〉昭和23年作 木版画 6ミリ印

#アンディウォーホル

ウォーホル「ジェームス ディーン」ANDY WARHOL 検シルクスクリーン

#silkscreen

クラーベ・ギヤマン・田淵安一・ディアズ/版画4点/Seiko Epson

#シルクスクリーン

【専用】ベルナール・ビュッフェ「村への道」

#JamesDean

【特価】ジョン・アル・ホーグ 『グレイト・セレナーデ』ED 006/250

#ジェームスディーン

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

「ジェームス ディーン~理由なき反抗より~」■オフセットリトグラフプリント 6枚セット■デザイナーアンディ・ウォーホル■年代1990■生産国ドイツ■サイズ40 x 31cm1、2、10実際の作品写真です。それ以外は紹介写真になります。ご希望の価格があればお気軽にコメントをください。非常に珍しいウォーホル財団のスタンプのあるオフィシャルのリトグラフです。人気の高いデザインで海外では6枚セットで70万円位で、e-bayではセット売りはほとんどなくばら売りで16万円位で取引されています。今後も価値の上がる作品だと思います。6枚セットで額装されると良いと思います。1出品者に落ち度がない場合のキャンセルはお断りしています。2落札したもの勝ちとさせて頂いております。3品物は自宅保管品です。4梱包には再利用品を使わせていただく事があります。5作品を紙で包みビニールを被せて、段ボールに挟み発送いたします。6配送中の事故には対応できません。7ご覧の端末により見え方が違う事が考えられます。そのためご想像の色と差異があることがあります。8作品は30年以上前のもののため劣化しています。シミやシワがある可能性もあります。念のため全体的に状態が悪いにしております。ご了承ください。※評価がない、1つでも「悪い」がある方の入札は購入者都合による理由で取引をキャンセルさせて頂きます。本人確認前も同様です。トラブル防止のためご了承ください。お手数おかけしますが、どうしても欲しい場合はコメント欄で確認をお願いいたします。気持ちの良いお取引を!すり替え防止の為、出品商品を事前に細かく撮影しておきます。仮に返品要求があった場合は相違点を明確に提示し、証拠として提示いたします。#andywarhol#アンディウォーホル#silkscreen#シルクスクリーン#JamesDean#ジェームスディーン

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

笠松紫浪 東京大学赤門ホビット様専用マックナイト シルクスクリーン木口木版 永畑風人 「Guitar Moon」64/70 木版画平凡・陳淑芬(ピンファン&チェン・シュウフェン) 直筆サイン アールビバン【最終値下げ】美品 藤田嗣治「バルコニーの猫と少女」リトグラフ 版上サイン有マルク・シャガール エスタンプリトグラフ サーカス 300部限定 133/300棟方志功 版画 彼岸会の柵ブラマンク銅版画、サインあり動物図版 アンティーク版画 19世紀半ば イギリス 銅版画 額縁