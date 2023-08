2022新作モデル 新品 NORTH FACE コンラッド フラッグ ヒマラヤン ブラック　M ダウンジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

【訳あり】BURBERRY BLACK LABEL ツートーンダウンジャケット



CONRADS FLAG HMLYN

コンラッド・アンカーに敬意を表したTHE NORTH FACE Conrad’s Flag

コンラッド・アンカーとジョリー・ロジャーの海賊旗にインスパイアされたヒマラヤダウンパーカ⁣ーです。

■素材■

表地 : ポリエステル 100%

裏地1 : ポリエステル 100%

裏地2 : ナイロン 100%

中地 : ポリエステル 100%

中綿 : ポリエステル 100%

日本未発売のものになりますので、大変希少なものだと思います!(^^)

どなたかにお使い頂けると嬉しいです♪

専用様なので購入しないで下さい。

■サイズ■

着丈: 約72cm

肩幅: 約50cm

胸囲: 約60cm

袖丈: 約65cm

その他にもノースフェイスを出品しております。

宜しければ、ご覧ください。

#いちご大福ノースフェイス一覧

こちらはかなりお安くしておりますので、お値下げはできませんm(_ _)m

個人で韓国から並行輸入して購入したものです。

レシートなど写真にあるもの以外は残っておりませんが正規品に間違いございません。

また、不良品以外の返品は、偽物すり替えの観点からお断りしております。

ご納得頂けましたら、ご購入お待ちしております(^^)♪

グースダウン

バルトロ

ビレイヤー

フリームーブ

エクスプローリング

GO FREE

RIMO

インスタ

ストリート

ビッグシルエット

ボアジャケット

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

