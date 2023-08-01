気質アップ 新品 ナイキ ダンク ハイ レトロ オブシディアン 27.5cm スニーカー

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アトモスで購入。納品書と一緒に納品されたダンボールに入れて発送させていただきます。
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撮影時に蛍光灯・日光・映りの状況などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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NIKE DUNK HI RETRO OBSIDIANナイキ ダンク ハイ レトロ オブシディアンDJ6189-400新品 未使用 黒タグ付きになります。アトモスで購入。納品書と一緒に納品されたダンボールに入れて発送させていただきます。カラー MEDIUM BLUE/WHITE-MIDNIGHT NAVYサイズ 9 1/2 27.5cm撮影時に蛍光灯・日光・映りの状況などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さい。フォロワー割引初めました。プロフィールを確認下さい。#ヒロ私が他に出品した商品一覧へ他にも アンディフィーテッド ラルフローレン ワラワラスポーツジムフレックス エクストララージ クッシュマン レミノア セントジェームス グッドウエア ハリスツイード カルバンクライン ザラ ラベンハム アルテサニア シュプリーム コーチ ノースフェイス ヘクティク クッシュマン フラット ヘッド クラークス アンダーアーマー ロンハーマン バーバリー アタッチメント ディッキーズ ロエン カジェヘラ アークテリクス アディダス ナイキ ゴツナイキ ラボ 浮世絵 カマボコ NIKE SB ティンバーランド マウンテンスミス エディー バウアー アンドエー トミーヒルフィガー パタゴニア ナイキ スヌーピー モンキータイム ジムフレックス グローバル ギア スポーツウエア ダミアン ハースト グラミチ チャムス プレイ アンダーカバー Levi's lee リーバイス 501 XX 60S 70S 66前期 後期 赤ミミ 517 519 200 101 bigE ビックE エア ジョーダン 1 2 3 4 5 6 ニューヨークハット ミリタリー ドゥニーム フルカウント ウエアハウス 東洋エンタープライズ ストーミーブルー ジョンブル スラップ ショット ビームス ユナイテッド アローズ シップス アーバンリサーチ トゥモローランド ジャーナル スタンダード フリークス ストア ナノユニバース ポール スミス ラルフローレン エディフィス エイチアンドエム ハリラン などのメンズ レディース ファッションを出品しております。
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|27.5cm
|ブランド
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|新品、未使用