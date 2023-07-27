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【楽天最安値に挑戦】 ★新品未使用★new balance ML2002RA 27.5cm スニーカー

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国内公式サイトで購入した新品未使用品です。
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サイズ 27.5cm UK9 US9.5
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Made in U.S.A.のフラッグシップモデルとして2010年に誕生した「2002」の重厚なアッパーデザインを継承しながら、上質なヌバック/メッシュで包み込んだアッパーを、衝撃吸収、反発性に優れた「Nergy（エナジー）」「ABZORB（アブゾーブ）」といったニューバランスの代表的なテクノロジーを採用したパフォーマンスシューズ「ML860 v2」のハイスペックソールと融合した「2002R」。
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●アッパー素材:人工皮革/天然皮革/合成繊維
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●ソール素材:ゴム底
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★新品未使用★ナイキ エアフォース　1 ハイ
カラー：GRAY
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Made in Vietnam
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M996 M997 M998 M990 M1300 M1400 M1500 M1700 M990 M991 M993 M920

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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

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国内公式サイトで購入した新品未使用品です。サイズ 27.5cm UK9 US9.5Made in U.S.A.のフラッグシップモデルとして2010年に誕生した「2002」の重厚なアッパーデザインを継承しながら、上質なヌバック/メッシュで包み込んだアッパーを、衝撃吸収、反発性に優れた「Nergy（エナジー）」「ABZORB（アブゾーブ）」といったニューバランスの代表的なテクノロジーを採用したパフォーマンスシューズ「ML860 v2」のハイスペックソールと融合した「2002R」。●搭載機能・ABZORB・N-ERGY・ACTEVA LITE・STABILITY WEB・Ndurance●アッパー素材:人工皮革/天然皮革/合成繊維●ソール素材:ゴム底カラー：GRAYMade in VietnamM996 M997 M998 M990 M1300 M1400 M1500 M1700 M990 M991 M993 M920

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商品のサイズ27.5cm
ブランドニューバランス
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12分钟前

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