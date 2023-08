【楽天最安値に挑戦】 ★新品未使用★new balance ML2002RA 27.5cm スニーカー

国内公式サイトで購入した新品未使用品です。

サイズ 27.5cm UK9 US9.5

Made in U.S.A.のフラッグシップモデルとして2010年に誕生した「2002」の重厚なアッパーデザインを継承しながら、上質なヌバック/メッシュで包み込んだアッパーを、衝撃吸収、反発性に優れた「Nergy(エナジー)」「ABZORB(アブゾーブ)」といったニューバランスの代表的なテクノロジーを採用したパフォーマンスシューズ「ML860 v2」のハイスペックソールと融合した「2002R」。

●搭載機能

・ABZORB

・N-ERGY

・ACTEVA LITE

・STABILITY WEB

・Ndurance

●アッパー素材:人工皮革/天然皮革/合成繊維

●ソール素材:ゴム底

カラー:GRAY

Made in Vietnam

M996 M997 M998 M990 M1300 M1400 M1500 M1700 M990 M991 M993 M920

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

