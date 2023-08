カラー···グレー

yohji yamamoto long shirt

袖丈···半袖

bishool シャツ

柄・デザイン···ストライプ

COMOLI シルクネル スキッパーシャツ X01-02007

襟···レギュラーカラー

CHALLENGER S/S MULTI SIGNATURE SHIRT XL

素材···綿(コットン)

ドレスアンドレスド

季節感···春、夏、秋、冬

山と道 UL Short Sleeve Shirt SAND MEN M 23年



visvim LUMBER L/S BANDANA P.W.(N.D.)

サイズ

即購可【KAPTAIN SUNSHINE】ストライプシャツ



ロギーケイ サークルシャツ

肩幅約 46.5cm

maison margiela White shirt

着丈約 76.5cm

casey casey 18HC253 NY SHIRTS ペーパーシャツ

身幅約 54.0cm

☆緊急値下げ^_^☆ ヒステリックグラマー アロハシャツ ブルースリー デザイン

袖丈約 59.0cm

【未使用品】FIGHT FOR YOUR RIGHTワイドシルエットシャツ



ARMANI COLLEZIONI シルク100%ニットシャツ XL USED



ブラックレーベルクレストブリッジ シャドーチェックシャツ ビジネス ホワイトM



LEMAIRE CONVERTIBLE COLLAR SHIRT

クリストファーネメスのシャツです。

60s Penneys RANCHCRAFT ランチクラフト デニムシャツ

目立った汚れ等はありません。

シュプリーム ディッキーズ ワークシャツ supreme 22SS

10回くらいの着用です。

URU TOKYO ウル キュプラベスト

着る際、下にシャツを着用してましたので直接着たりはしていません。

値下げ テンダーロイン ストライプ シャツ 2019



Motor Oil (モーターオイル) 開襟シャツ・アロハシャツ?

完璧を求める方や神経質な方はご遠慮くださいませ。

ほぼ未使用 Rick Owens リックオウエンス シャツ



ネイバーフッド オンブレチェックシャツ オープンカラー レーヨン

喫煙者、ペットおりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリストファーネメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ襟···レギュラーカラー素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋、冬サイズ肩幅約 46.5cm着丈約 76.5cm身幅約 54.0cm袖丈約 59.0cmクリストファーネメスのシャツです。目立った汚れ等はありません。10回くらいの着用です。着る際、下にシャツを着用してましたので直接着たりはしていません。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮くださいませ。喫煙者、ペットおりません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリストファーネメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

comoli 23ss コモリシャツ サイズ240's 50's シルクシャツ オープンカラー 開襟A04186 新品 21AW DAIWA PIER39 オーバーサイズ シャツ90'sStussyステューシー半袖ストライプシャツメンズイエロー黄Lクラウン新品 ジバンシー GIVENCHY ストライプシャツ♡YSL【人気デザイン•Lサイズ】supremeシュプリーム ペイズリー ゆるだぼ紺×赤