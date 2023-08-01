【日本限定モデル】 貴重 TAITO ストライクボウリング アーケードゲーム 説明書 配線図 コンピュータ/IT

商品をご覧いただきありがとうございます(^_^)
低消費電力,高速LSI技術
貴重 TAITO ストライクボウリング アーケードゲーム 説明書 配線図
プロフィールを先にお読みくださいm(__)m
reasnow s1 c1 セット
iPhone12 mini 本体 128GB ホワイト
iPhone11pro (256GB)シルバー
iPhone12 Pro 128GB シルバー
AUTOSAR CP概論テキスト 名古屋大学 NCES
TAITO アーケードゲーム
低消費電力,高速LSI技術
TT ストライクボウリング 説明書 1982年
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ディップスイッチ表、配線図、パーツ表などが記載されている説明書です。
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古く貴重な商品となります。
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経年劣化、汚れ、擦り傷、破れ等あります。
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掲載画像をご覧の上、ご判断頂きご購入をお願い致します。
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らくらくメルカリ便にて配送予定です。
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※他にもアーケードゲームの説明書を出品しています。
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まとめ買いご希望の方は購入前にコメントください。
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気持ちお値下げいたします。
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画像と実物の色等が若干ことなることがあります。
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商品状態を見落としている場合もあります。
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あくまで素人保管ですので、美品を求められる方や神経質な方はご購入をお控えください。
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ご理解いただける方の購入をお願いします。
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商品をご覧いただきありがとうございます(^_^)プロフィールを先にお読みくださいm(__)mTAITO アーケードゲーム TT ストライクボウリング 説明書 1982年ディップスイッチ表、配線図、パーツ表などが記載されている説明書です。古く貴重な商品となります。経年劣化、汚れ、擦り傷、破れ等あります。掲載画像をご覧の上、ご判断頂きご購入をお願い致します。らくらくメルカリ便にて配送予定です。※他にもアーケードゲームの説明書を出品しています。まとめ買いご希望の方は購入前にコメントください。気持ちお値下げいたします。画像と実物の色等が若干ことなることがあります。商品状態を見落としている場合もあります。あくまで素人保管ですので、美品を求められる方や神経質な方はご購入をお控えください。ご理解いただける方の購入をお願いします。#レトロ #貴重 #レトロゲーム #基板 #筐体#トラックボール #タイトー #テーブル筐体#コレクターズアイテム #ディップスイッチ#配線図 #パーツカタログ #パーツ表 #昭和 #昭和レトロ #レトロアーケード