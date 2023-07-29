【同梱不可】 ルンバiRobot ルンバ i3(21年式) 掃除機

iRobot ルンバ i3 (21年式)
67 ダイソンV7コードレス掃除機
dyson V11-SV14 Fluffy + ミニモーターヘッドTwin
動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。
レイコップ RGO-300JPWH UV除菌ポータブルクリーナー
天体望遠鏡 MEADE ETX-60AT
パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。
ダイソン Dyson cyclone v12 サイクロン掃除機
◆SHARP◆ コードレスキャニスターサイクロン掃除機 着脱式バッテリー 軽量
付属品
専用バケツ付きフロアモップ♪6枚交換パッド付き♪
ホームベース(充電器)
HITACHI掃除機 「CV-SW7000」
取扱説明書
新品✦未使用✧ マキタ✦ CL180FDZW✦18V充電式掃除機✦
掃除機 コードレス 【強力吸引&30分間連続稼働】コードレスクリーナー
WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。
日立 CV-PF100 紙パック式掃除機 2019年製
パナソニック RULO ルーロ ロボット掃除機 MC-RS200-K 作動確認済
専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。
【未使用未開封】 Electrolux スティッククリーナ ZB3104 家電
早い者勝ち♪ 掃除機 コードレス 超強力吸引 スティッククリーナー
どうぞよろしくお願いします。
C5670☆新品 Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12FF
未開封 ダイソンDyson digital slim+ SV18 FF COM2
#IROBOT
IROBOT 美品 ブラーバ380J 床拭きロボット
#IROBOT
ロボット掃除機HITACHI RV-EX1(N)ミニマル シャンパンゴールド
SHARP COCOROBO 新品未使用☆未開封
ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28 美品
［中古］eufy EUFY ROBOVAC G30 BLACK
shark CS401J コードレススティッククリーナー
iRobot ルンバ i3 (21年式)動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。付属品ホームベース(充電器)取扱説明書WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。どうぞよろしくお願いします。#IROBOT#IROBOT