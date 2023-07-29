【同梱不可】 ルンバiRobot ルンバ i3(21年式) 掃除機

iRobot ルンバ i3 (21年式)

67 ダイソンV7コードレス掃除機



dyson V11-SV14 Fluffy + ミニモーターヘッドTwin

動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。

レイコップ RGO-300JPWH UV除菌ポータブルクリーナー



天体望遠鏡 MEADE ETX-60AT

パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。

ダイソン Dyson cyclone v12 サイクロン掃除機



◆SHARP◆ コードレスキャニスターサイクロン掃除機 着脱式バッテリー 軽量

付属品

専用バケツ付きフロアモップ♪6枚交換パッド付き♪

ホームベース(充電器)

HITACHI掃除機 「CV-SW7000」

取扱説明書

新品✦未使用✧ マキタ✦ CL180FDZW✦18V充電式掃除機✦



掃除機 コードレス 【強力吸引&30分間連続稼働】コードレスクリーナー

WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。

日立 CV-PF100 紙パック式掃除機 2019年製



パナソニック RULO ルーロ ロボット掃除機 MC-RS200-K 作動確認済

専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。

【未使用未開封】 Electrolux スティッククリーナ ZB3104 家電



早い者勝ち♪ 掃除機 コードレス 超強力吸引 スティッククリーナー

どうぞよろしくお願いします。

C5670☆新品 Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12FF



未開封 ダイソンDyson digital slim+ SV18 FF COM2

#IROBOT

IROBOT 美品 ブラーバ380J 床拭きロボット

#IROBOT

商品の情報 ブランド アイロボット 商品の状態 やや傷や汚れあり

iRobot ルンバ i3 (21年式)動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。付属品ホームベース(充電器)取扱説明書WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。どうぞよろしくお願いします。#IROBOT#IROBOT

商品の情報 ブランド アイロボット 商品の状態 やや傷や汚れあり

ロボット掃除機HITACHI RV-EX1(N)ミニマル シャンパンゴールドSHARP COCOROBO 新品未使用☆未開封ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28 美品［中古］eufy EUFY ROBOVAC G30 BLACKshark CS401J コードレススティッククリーナー