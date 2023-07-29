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【同梱不可】 ルンバiRobot ルンバ i3(21年式) 掃除機

商品の説明

iRobot ルンバ i3 (21年式)
67 ダイソンV7コードレス掃除機

dyson V11-SV14 Fluffy + ミニモーターヘッドTwin
動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。
レイコップ RGO-300JPWH UV除菌ポータブルクリーナー

天体望遠鏡　MEADE ETX-60AT
パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。
ダイソン Dyson cyclone v12 サイクロン掃除機

◆SHARP◆ コードレスキャニスターサイクロン掃除機 着脱式バッテリー　軽量
付属品
専用バケツ付きフロアモップ♪6枚交換パッド付き♪
ホームベース(充電器)
HITACHI掃除機 「CV-SW7000」
取扱説明書
新品✦未使用✧ マキタ✦ CL180FDZW✦18V充電式掃除機✦

掃除機 コードレス 【強力吸引&30分間連続稼働】コードレスクリーナー
WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。
日立　CV-PF100 紙パック式掃除機　2019年製

パナソニック RULO ルーロ ロボット掃除機 MC-RS200-K 作動確認済
専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。
【未使用未開封】 Electrolux スティッククリーナ ZB3104 家電

早い者勝ち♪ 掃除機 コードレス 超強力吸引 スティッククリーナー
どうぞよろしくお願いします。
C5670☆新品 Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12FF

未開封 ダイソンDyson digital slim+ SV18 FF COM2
#IROBOT
IROBOT 美品 ブラーバ380J 床拭きロボット
#IROBOT

ロボット掃除機HITACHI RV-EX1(N)ミニマル　シャンパンゴールド

商品の情報

ブランドアイロボット
商品の状態やや傷や汚れあり

SHARP COCOROBO 新品未使用☆未開封

ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機 JTK28 美品

［中古］eufy EUFY ROBOVAC G30 BLACK

shark CS401J コードレススティッククリーナー
iRobot ルンバ i3 (21年式)動作確認済み、清掃が終わりホームベースに戻り充電開始を確認しまた。パーツを外してクリーニング、除菌、エアーコンプレッサーで埃も取り除きました。付属品ホームベース(充電器)取扱説明書WiFi設定OK、工場出荷時に初期化済みです。専用箱が無い為、他機種の箱にプチプチを巻いてお送りします。どうぞよろしくお願いします。#IROBOT#IROBOT

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ブランドアイロボット
商品の状態やや傷や汚れあり

【同梱不可】 ルンバiRobot ルンバ i3(21年式) 掃除機

11分钟前

【同梱不可】 ルンバiRobot ルンバ i3(21年式) 掃除機

¥18,999 ¥14,249

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ルンバ i3 (リユース品） | アイロボット公式オンラインストア

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iRobot ルンバ i3 21年式

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