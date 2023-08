サイズ(フリー)素材 綿100%

身幅44.5cm 肩幅47cm 総丈118㎝ 袖丈37.5㎝

(多少の誤差はございますので、目安程度と思って下さい)

いちごリース柄のとっても可愛いワンピースです。

1回数時間のみ着用。

検品はしておりますが、見落としの汚れ等ある場合がございます。上記、ご理解の上ご購入お願いいたします。

お値下げは、不可とさせて頂いてますのでよろしくお願い致します。

おまとめの場合は、お気持ち程度ですがお値引き対応しております。おまとめのご購入の方は、コメントにてお知らせください。

なお、コメントのやりとりの中、売れてしまう事もあります。

その場合、大変申し訳ありませんが、そちらが優先になりますのでよろしくお願い致します。

※お色についてはご覧の端末やモニターによって見え方が異なります。

※サイズ違いやイメージと違うなどのお客様都合でのご返品には対応できません。

あくまで中古品の旨、上記注意事項、またサイズ表記等よくご確認頂き、画像でご判断頂ける方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

