お知らせ ログイン 会員登録 出品
新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物

商品の説明

呉服屋業歴60年・弊店店主は京都生まれ
着物　紫色
京都出身先代は大正三年京都にて創業。
正絹　袋帯　新品未使用
希少品　本結城紬着物　40歳から　153cm　(いざり機)
未使用 青緑 絽 一つ紋 色無地 裄65
「いざり」とは今は使わない言葉ですが、足の　なえた人を　このように昔はいいました。脚がなえるほど長時間かけて真綿から結城糸を紡いだためです。
紬　変わり縞　未使用　mop1064
すべて縫い替えしても　お買い得です。寸法直し
★セール【 新品未使用 】カレンブロッソ S 草履
高価な着物なので少し若い年齢の人から　お勧め品です
本鼈甲　かんざし　べっ甲　簪　櫛　唐草　119　散斑　和装小物　髪飾り　和装
模様が良く見える為に色は薄い撮影にしています。
本場結城紬　重要無形文化財　単衣　１００亀甲　菱笹文　証紙付き　m-3s1789
購入元価格　850,000円→縦横の本かすり　(100亀甲)
O-2771 夏帯 名古屋帯 絽 椿の花 乳白色
着用時期・10月~5月末まで
インド刺繍　チェーンバッグ　最終お値下げ
併せる帯は染め帯か、オシャレ系の紬袋帯がお勧めです　
西陣織　陰山織物謹製　箔屋清兵衛　全通柄袋帯　名物裂　金糸　新品　m-kh536
袖丈1尺2寸9分　(48,8cm)　　袖の中の縫込み5cmあり
単衣 京友禅 小紋 正絹 薄緑 縞暈し 幾何縞 Lサイズ ki21032
裄　1尺6寸6分　(62,9cm)　　68cm強までは長く伸ばせます
逸品　正絹六通袋帯 　抽象✿ブラックモダン✿アラベスク✿
身丈4尺0寸5分　　(153,1cm)　　腰の中の縫込み4cmあり
博多織 粗紗八寸名古屋帯 通年【伝統工芸士 松尾信好◆オフホワイトに水色】白
前幅5寸9分　　　(22,4cm)
専用帯367 ●高級 正絹 紬 名古屋仕立て 名古屋帯
後幅7寸5分　　　(28,4cm)
綺麗な菱形地紋　光沢ある付け下げ　卯月17-07
妻下1尺9寸2分　　(72,7cm)
絽　夏着物　レースに菊模様の付け下げ　着物
着用時期　　10月から5月末まで
本加賀友禅 杉浦伸 落款あり 紫系染め分け四季の花 訪問着
併せる帯は　塩瀬か　ちりめんの染帯が　お勧めです

洗える着物　二尺袖　卒業式　卒業袴　袴

商品の情報

商品の状態未使用に近い

sk-112 至高の極美品 超高級袋帯 正絹 豪華 上品 惜しみない吉祥文様★

【S834】着物 袋帯 お太鼓柄 蝶 尾長鳥 唐花 梅 落款有り 428㎝

玉かんざし 漆本蒔絵簪 4本

白 ポリ 紗献上 名古屋帯 夏用 夏 夏帯 博多 博多織 博多帯
呉服屋業歴60年・弊店店主は京都生まれ京都出身先代は大正三年京都にて創業。希少品　本結城紬着物　40歳から　153cm　(いざり機)「いざり」とは今は使わない言葉ですが、足の　なえた人を　このように昔はいいました。脚がなえるほど長時間かけて真綿から結城糸を紡いだためです。すべて縫い替えしても　お買い得です。寸法直し高価な着物なので少し若い年齢の人から　お勧め品です模様が良く見える為に色は薄い撮影にしています。購入元価格　850,000円→縦横の本かすり　(100亀甲)着用時期・10月~5月末まで併せる帯は染め帯か、オシャレ系の紬袋帯がお勧めです　袖丈1尺2寸9分　(48,8cm)　　袖の中の縫込み5cmあり裄　1尺6寸6分　(62,9cm)　　68cm強までは長く伸ばせます身丈4尺0寸5分　　(153,1cm)　　腰の中の縫込み4cmあり前幅5寸9分　　　(22,4cm)後幅7寸5分　　　(28,4cm)妻下1尺9寸2分　　(72,7cm)着用時期　　10月から5月末まで併せる帯は　塩瀬か　ちりめんの染帯が　お勧めです

商品の情報

商品の状態未使用に近い

新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物

0分钟前

新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物

¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
4
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a36fe0e8

 1129

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

a36fe0e8
新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物 新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物

早割クーポン！ 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円

早割クーポン！ 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円


1年保証』 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円→13900円

1年保証』 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円→13900円


1年保証』 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円→13900円

1年保証』 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円→13900円


【リサイクル着物】本場結城紬 袷 未着用 重要無形文化財 『奥庄』 証紙あり 【Lサイズ】 ☆5 グレー地 身丈164.8㎝ 裄66.4㎝ 正絹 着物 TU-347 - 着物屋みやび

【リサイクル着物】本場結城紬 袷 未着用 重要無形文化財 『奥庄』 証紙あり 【Lサイズ】 ☆5 グレー地 身丈164.8㎝ 裄66.4㎝ 正絹 着物 TU-347 - 着物屋みやび


銀座【着物3318】本場結城紬 煤色 十字絣 (証紙付) – 銀座きもの青木

銀座【着物3318】本場結城紬 煤色 十字絣 (証紙付) – 銀座きもの青木


2023年最新】ヤフオク! -みやがわ 着物(結城紬)の中古品・新品・古着一覧

2023年最新】ヤフオク! -みやがわ 着物(結城紬)の中古品・新品・古着一覧


卒業式袴レンタル 訪問着Sサイズ+袴セット 結城紬：四季花散し 薄赤茶

卒業式袴レンタル 訪問着Sサイズ+袴セット 結城紬：四季花散し 薄赤茶

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物
© www.inba.net, Inc.