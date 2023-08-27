新品即決 『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円 着物

呉服屋業歴60年・弊店店主は京都生まれ

着物 紫色

京都出身先代は大正三年京都にて創業。

正絹 袋帯 新品未使用

希少品 本結城紬着物 40歳から 153cm (いざり機)

未使用 青緑 絽 一つ紋 色無地 裄65

「いざり」とは今は使わない言葉ですが、足の なえた人を このように昔はいいました。脚がなえるほど長時間かけて真綿から結城糸を紡いだためです。

紬 変わり縞 未使用 mop1064

すべて縫い替えしても お買い得です。寸法直し

★セール【 新品未使用 】カレンブロッソ S 草履

高価な着物なので少し若い年齢の人から お勧め品です

本鼈甲 かんざし べっ甲 簪 櫛 唐草 119 散斑 和装小物 髪飾り 和装

模様が良く見える為に色は薄い撮影にしています。

本場結城紬 重要無形文化財 単衣 １００亀甲 菱笹文 証紙付き m-3s1789

購入元価格 850,000円→縦横の本かすり (100亀甲)

O-2771 夏帯 名古屋帯 絽 椿の花 乳白色

着用時期・10月~5月末まで

インド刺繍 チェーンバッグ 最終お値下げ

併せる帯は染め帯か、オシャレ系の紬袋帯がお勧めです

西陣織 陰山織物謹製 箔屋清兵衛 全通柄袋帯 名物裂 金糸 新品 m-kh536

袖丈1尺2寸9分 (48,8cm) 袖の中の縫込み5cmあり

単衣 京友禅 小紋 正絹 薄緑 縞暈し 幾何縞 Lサイズ ki21032

裄 1尺6寸6分 (62,9cm) 68cm強までは長く伸ばせます

逸品 正絹六通袋帯 抽象✿ブラックモダン✿アラベスク✿

身丈4尺0寸5分 (153,1cm) 腰の中の縫込み4cmあり

博多織 粗紗八寸名古屋帯 通年【伝統工芸士 松尾信好◆オフホワイトに水色】白

前幅5寸9分 (22,4cm)

専用帯367 ●高級 正絹 紬 名古屋仕立て 名古屋帯

後幅7寸5分 (28,4cm)

綺麗な菱形地紋 光沢ある付け下げ 卯月17-07

妻下1尺9寸2分 (72,7cm)

絽 夏着物 レースに菊模様の付け下げ 着物

着用時期 10月から5月末まで

本加賀友禅 杉浦伸 落款あり 紫系染め分け四季の花 訪問着

併せる帯は 塩瀬か ちりめんの染帯が お勧めです

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

呉服屋業歴60年・弊店店主は京都生まれ京都出身先代は大正三年京都にて創業。希少品 本結城紬着物 40歳から 153cm (いざり機)「いざり」とは今は使わない言葉ですが、足の なえた人を このように昔はいいました。脚がなえるほど長時間かけて真綿から結城糸を紡いだためです。すべて縫い替えしても お買い得です。寸法直し高価な着物なので少し若い年齢の人から お勧め品です模様が良く見える為に色は薄い撮影にしています。購入元価格 850,000円→縦横の本かすり (100亀甲)着用時期・10月~5月末まで併せる帯は染め帯か、オシャレ系の紬袋帯がお勧めです 袖丈1尺2寸9分 (48,8cm) 袖の中の縫込み5cmあり裄 1尺6寸6分 (62,9cm) 68cm強までは長く伸ばせます身丈4尺0寸5分 (153,1cm) 腰の中の縫込み4cmあり前幅5寸9分 (22,4cm)後幅7寸5分 (28,4cm)妻下1尺9寸2分 (72,7cm)着用時期 10月から5月末まで併せる帯は 塩瀬か ちりめんの染帯が お勧めです

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

洗える着物 二尺袖 卒業式 卒業袴 袴sk-112 至高の極美品 超高級袋帯 正絹 豪華 上品 惜しみない吉祥文様★【S834】着物 袋帯 お太鼓柄 蝶 尾長鳥 唐花 梅 落款有り 428㎝玉かんざし 漆本蒔絵簪 4本白 ポリ 紗献上 名古屋帯 夏用 夏 夏帯 博多 博多織 博多帯