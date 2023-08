muta MARINEムータマリン ボンディング

NAVY/WHITE

ポリエステル

SIZE M

肩幅 ラグラン

身幅 52×2

着丈 73cm 素人採寸誤差有

★ムータマリン ボンディング

★フード無し

muta MARINE ムータマリンメンズ ジャケット、海のイメージを残しつつカジュアルすぎない大人リッチ感あるスタイルです!

着用少な目でまだまだお使いいただけると思います 新品だと6万くらいでしょうか…

神経質な方、中古品に過度に期待値の高い方や評価の厳しい方ご遠慮下さい

いろいろ出品中です!

#mutaMARINE #ムータマリン #ムータ

#パーリーゲイツ#マークアンドロナ

#ジャックバニー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ムータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

