2022人気特価 ボムギュ TXT weverse 特典 japan アイドル

◆内容

TOMORROW X TOGETHER TXT

minisode 2: Thursday's Child

・Weverse Japan 特典(ボムギュ)

※未開封

◆注意事項

商品の取扱、梱包には細心の注意を払っておりますが、海外製品のため初期不良等ある場合がございます。

ご理解ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。

まとめ購入以外の値下げ相談×

◆梱包

折れ濡れ防止

◆関連出品タグ

#♡_ThursdaysChild

#♡_beomgyu

txt tomorrowxtogether ヨンジュン スビン ボムギュ テヒョン ヒュニンカイ

アルバム CD DVD フォトブック photobook トレカ ポスカ ポストカード ラキドロ 特典 weverse ユニバ intarpark インターパーク ktown naver hot tracks music korea music plant aladin アラジン yes24 synnara シンナラ ワルツ MD 4oln フォウル カフェ shopee lazada blue hour freeze world you boy fight or escape thursday’s child mess hate end temptation daydream farewell nightmare still dreaming drama chaotic wonderland gbgb yes24 power station m2u sound wave パワステ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

