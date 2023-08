本日開封したものになります。

ポケモンカード デッキシールド 37個 デッキケース まとめ

女性キャラクターには特に興味がないため、出品させて頂きます。

カイSR 基本エネルギーSR



ポケモンカード ポケカ ピカチュウar 9枚セット VSTARユニバース

素人確認ですが、初期傷等は特に見受けられませんでしたが、写真にて状態をご確認の上、ご購入頂くようお願い申し上げます。

アセロラ予感 PSA10



ペップ様 専用

発送の際は、スリーブに入れ、カードの折れを防止するため、ダンボール等に挟み、ジップロック等で水濡れ対策も講じます。

ポケモンカード クレイバースト ポケセン産 未開封



ポケモンカード151box ポケセン産 シュリンク付き

その他、ご質問等あればお受け致します。

リーリエのピッピ人形 UR2枚セット ドリームリーグ

ご検討よろしくお願い致します。

インテレオンVMAX SA2まい



シャワーズex プロモ ポケモンカード ポケカ

6/16 17:05追記

YUNAGABA x ポケモンカードゲーム イーブイズスペシャルBOX

ご要望があったため、ローダー(手元にないのでAmazonで購入)に入れて、追跡できるようメルカリ便等にて発送致します。

ポケモンカード バイオレット シュリンク付き 10BOX

ローダー購入のため、発送期間を1週間とさせて頂き、価格も改定いたします。

ポケモンカード151 ポケセンオンライン産 シュリンク付き



PSA10 ブラッキーVMAX HR s6a E 094/069 完美品

種類···ポケモンカード(ポケカ)

【極美品】PSA10マリィのプライド

ボックス パック シングル···シングル

新品未開封 ポケモンカード バイオレットex 2box

レアリティ···SAR

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

