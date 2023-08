いラインアップ ミラブルplus ミラブルプラス 美容機器

ご覧いただきありがとうございます。

~優れた洗浄力~

ミラブルplusのウルトラファインバブルが毛穴やしわの奥に入り汚れを 吸着してキレイに洗い流します。

~脱塩素でお肌にやさしい~

ミラブルplusは、トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水中の残留塩素を除去します。

<付属品>

●外箱

●ミラブルシャワーヘッド(本体)

●トルネードスティック(使用期限2023年7月)

●シリアルナンバー入り保証書

●取扱説明書

●オーナーズカード

○商品説明○

【新品・未使用】

ミラブルプラス ウルトラファインミスト サイエンス シャワーヘッド ミラブル plus

新品未使用、正規品です。

イベントでプレゼント用にいくつか購入しましたが

余りましたので出品します。

去年の中頃購入分です。

トルネードスティックの保証期間確認の為開封しました。

正規品でオーナー登録もしておりません。

タイプ···頭皮ケア

部位···全身

【定価¥44,900】

#ミラブル

#シャワーヘッド

タイプ···頭皮ケア

部位···頭皮

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。~優れた洗浄力~ ミラブルplusのウルトラファインバブルが毛穴やしわの奥に入り汚れを 吸着してキレイに洗い流します。 ~脱塩素でお肌にやさしい~ ミラブルplusは、トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水中の残留塩素を除去します。 <付属品> ●外箱 ●ミラブルシャワーヘッド(本体) ●トルネードスティック(使用期限2023年7月) ●シリアルナンバー入り保証書 ●取扱説明書 ●オーナーズカード ○商品説明○【新品・未使用】ミラブルプラス ウルトラファインミスト サイエンス シャワーヘッド ミラブル plus新品未使用、正規品です。イベントでプレゼント用にいくつか購入しましたが余りましたので出品します。去年の中頃購入分です。トルネードスティックの保証期間確認の為開封しました。正規品でオーナー登録もしておりません。タイプ···頭皮ケア部位···全身【定価¥44,900】#ミラブル#シャワーヘッドタイプ···頭皮ケア部位···頭皮

