THE ROW ザロウRikita フレア ジーンズデニムパンツ ジーンズ

「アイテム」

アングリッド ungrid デニム ジーンズ ワイド ハイウエスト ストレート アシメ アシンメトリー 人気 完売品 XL

「サイズ」

26インチ(L〜XL相当)

(平置き)

ウエスト 34cm

ヒップ 51cm

股上 30cm

わたり 32cm

股下 77.5cm

裾幅 26cm

素人採寸になるため若干の誤差があるかもしれません。配送の際は出来るだけコンパクトにして送らせて頂きます。折シワが気になる方はご遠慮下さい。

「状態」

裾上げしてません。特に目立った汚れやキズなどは見受けらません。

(スレなどは加工になります)

※ 状態に関しては主観になります。またしっかり検品しておりますが見落としの可能性ありです。出来るだけ写真を載せているためお手数ですがご確認下さい。

「付属品」

無し

※ 写真に載っている物が全てになります。不明点があればご質問下さい

「カラー」

青 ブルー ライトブルー

※ 携帯カメラの性能により色味に誤差がある可能性があります。ご了承下さい。

「素材」

綿 コットン 100%

made in Japan

「購入元」

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アングリッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォロー割実地中!詳細はプロフィールにて!下記からその他出品商品確認出来ます!#けい_古着#けい_women「アイテム」アングリッド ungrid デニム ジーンズ ワイド ハイウエスト ストレート アシメ アシンメトリー 人気 完売品 XL 「サイズ」26インチ(L〜XL相当)(平置き)ウエスト 34cmヒップ 51cm股上 30cmわたり 32cm股下 77.5cm裾幅 26cm素人採寸になるため若干の誤差があるかもしれません。配送の際は出来るだけコンパクトにして送らせて頂きます。折シワが気になる方はご遠慮下さい。「状態」裾上げしてません。特に目立った汚れやキズなどは見受けらません。(スレなどは加工になります)※ 状態に関しては主観になります。またしっかり検品しておりますが見落としの可能性ありです。出来るだけ写真を載せているためお手数ですがご確認下さい。「付属品」無し※ 写真に載っている物が全てになります。不明点があればご質問下さい「カラー」青 ブルー ライトブルー※ 携帯カメラの性能により色味に誤差がある可能性があります。ご了承下さい。「素材」綿 コットン 100%made in Japan「購入元」ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。2206-0107-09-38

