ご覧頂きありがとうございます。

【オールドマンズテーラー R&D.M.Co-】ストレートデニム S(xxs表記)



ジーンズ 26サイズ です。

商品特徴

足長く見せてくれるフレア裾、インパクトな刺繍入り、

ポケットスエード異素材使い、丁度いい感じのインディゴ

カラー、ストレッチ効いたデニム素材がストレスなく履ける。

商品仕様

・カラー インディゴブルー

・サイズ 26

パンツ丈 110cm

股下 86cm

ウエスト 33cm

ヒップ 42cm

わたり 24cm

裾幅 24cm

前股上 24cm

後股上 32cm

※ 素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。

・素材 綿 68%

ポリエステル 31%

ポリウレタン 1%

・定価 21,900円(税込み)

・商品品番 19WWDD07/5008

・原産国 中国製

※新品未使用ですが、自宅保存品になります。

※新品未使用ですが、海外製品のため糸やほつれがある場合がございます。

= = = = = = = = = = = = = = =

ブランドの紹介:

バルセロナ発のファッションブランド「Desigual(デシグアル)」。

スペイン語で“他とは違う”をいう意味が現すとおり、他のブランドにはない地中海をイメージさせるカラフルな色使いやエキゾチックなパターン、パッチワークやデニムなど着る人の個性を引き立てるアイテムを展開。

デイリーにも、お出かけにも活躍する幅広いデザインが魅力。レディースだけではなく、メンズやシューズなど幅広いラインナップを展開。

#Desigual

#デシグアル

#デシグアルパンツ

#デシグアルデニムパンツ

#デシグアルジーンズ

#ジーンズ

#レディースTシャツ

#レディーストップス

#ロゴTシャツ

#デシグアルワンピース

#ロングスカート

#デシグアルシャツ

#シャツ

#プリントシャツ

#派手シャツ

#デシグアル刺繍パンツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デシグアル 商品の状態 新品、未使用

