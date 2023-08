【アイテム】クルーネックニット

ジョンスメドレーのロングスリーブは言わずもがなですが、こちらは網がかったデザインで鹿子のような肌触りがやさしく着心地のよさがあり、夏以外でしたら着用時期幅広く使えると思います。ブラックでサイズも良し。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジョンスメドレー 商品の状態 やや傷や汚れあり

