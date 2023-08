【ラッピング無料】 【美品】The・キネシオロジーセミナーDVD ミュージック

The・キネシオロジーセミナーDVD

川村修一 先生

収録時間

Part1 1:25:21

Part2 1:17:39

Part3 1:02:17

合計 3:45:17

Part1

キネシオロジーの検査デモ

パーム・モード

フィンガー・モード

キネシオロジーの歴史

CBS(クリニカル・バイオホログラフィック・システム)

「構造・化学・精神」と「環境」の関連性

筋肉反応テストの意義

筋紡錘について

筋肉の機能障害

徒手筋肉テスト

スイッチング(神経学的混乱)

質疑応答

Part2

チューニングカード(STATIC、TOXIN)について

筋肉の機能障害チェック(促通低下、促通過剰)

筋肉反応テストのデモ

インジケーター筋のロック・アンロック

筋肉反応テストの練習

Part3

身の回りにある毒素

ストレッサーテストのデモ

質疑応答

#整体 #施術 #治療 #姿勢矯正 #メソッド #柔整 #カイロ #理学療法 #リハビリ #整骨院 #カイロプラクティック #骨盤矯正 #ダイエット #マッサージ #リラクゼーション #気功 #ヒーリング #柔道整復師 #ピラティス #オステオパシー #キネシオロジー #腰痛 #田仲真治 #ブレインアップデート

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

