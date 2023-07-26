【ラッピング無料】 【美品】The・キネシオロジーセミナーDVD ミュージック

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The・キネシオロジーセミナーDVD
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質疑応答
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The・キネシオロジーセミナーDVD川村修一　先生収録時間Part1 1:25:21Part2 1:17:39Part3 1:02:17合計　3:45:17Part1キネシオロジーの検査デモパーム・モードフィンガー・モードキネシオロジーの歴史CBS(クリニカル・バイオホログラフィック・システム)「構造・化学・精神」と「環境」の関連性筋肉反応テストの意義筋紡錘について筋肉の機能障害徒手筋肉テストスイッチング(神経学的混乱)質疑応答 Part2チューニングカード(STATIC、TOXIN)について筋肉の機能障害チェック(促通低下、促通過剰)筋肉反応テストのデモインジケーター筋のロック・アンロック筋肉反応テストの練習 Part3身の回りにある毒素ストレッサーテストのデモ質疑応答#整体 #施術 #治療 #姿勢矯正 #メソッド #柔整 #カイロ #理学療法 #リハビリ #整骨院 #カイロプラクティック #骨盤矯正 #ダイエット #マッサージ #リラクゼーション #気功 #ヒーリング #柔道整復師 #ピラティス #オステオパシー #キネシオロジー #腰痛 #田仲真治 #ブレインアップデート

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