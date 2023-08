独特な SHINee super star ソウルコン　限定　トレカセット K-POP/アジア

【6.28まで出品】

SHINee super star ソウルコン限定

現地で手に入れました。

아さま専用)じにょん

硬質ケースに入れ、防水処理を施した上で段ボールに梱包して発送いたします。

商品についてご質問等がございましたら、お気軽にコメントください。

未使用で目立った傷や汚れなどはございませんが、素人保管のため神経質な方はお控えください。

即購入O

バラ売り✖️

SHINee シャイニー

公式グッズ ランダム pop up store

オンユ

オニュ

ジョンヒョン

キー

キボム

ミノ

ミンホ

テミン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

