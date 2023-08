祝開店！大放出セール開催中 hysteric glamour ネオンガール　総柄　　　　　　新品未使用タグ付 オールインワン

ご覧いただき、ありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡

plage オールインワン サイズ38

圧縮してコンパクトに、発送させていただきますm(_ _)m

新品未使用 タグ付きですが

個人が自宅保管していました

特記するような汚れや破れはありませんが

細かいことが気になる方

神経質な方は

ご遠慮下さい…

お探しの方いらっしゃいましたら

宜しくお願い致します☆

hysteric glamour ネオンガール 総柄 新品未使用タグ付

ヒステリックグラマー

ヒスグラ

hys

hysteric glamour

hysterics

ガール柄

ガールプリント

ネオンガール

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

